24 Todesopfer durch iranische Angriffe auf Israel

Bei den iranischen Angriffen auf Israel sind nach israelischen Angaben bisher 24 Menschen getötet worden. Weitere 1.272 Menschen seien seit Beginn des Einsatzes "Rising Lion" ("sich erhebender Löwe") vor mehr als einer Woche bei iranischen Angriffen auf Israel verletzt worden, teilte das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Sonntag mit. 14 der Verletzten seien "in ernstem Zustand".

Bei iranischen Angriffen in der zentralisraelischen Stadt Bat Jam kamen demnach neun Menschen ums Leben. Vier Todesopfer wurden aus der nördlichen arabisch-israelischen Stadt Tamra gemeldet. In Haifa starben drei Menschen infolge der iranischen Raketenangriffe. Weitere Todesopfer wurden bei iranischen Angriffen auf die zentralisraelischen Städte Petach Tikwa, Rischon Letzion, Ramat Gan und Bne Brak gezählt. Etwa 9.000 Menschen wurden nach den iranischen Luftangriffen aus ihren Häusern evakuiert, wie es am Sonntag aus israelischen Armeekreisen hieß.