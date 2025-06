Israel bombardierte Ziele im Westen des Iran

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben am Montag in der Früh Ziele im Westiran angegriffen. Die Luftwaffe führe derzeit Angriffe auf "militärische Infrastruktur in Kermanshah" aus, teilte das Militär mit. Israel hatte am Freitag vor einer Woche einen Großangriff auf den Iran gestartet und bombardiert seitdem insbesondere Atomanlagen und militärische Einrichtungen in dem Land.

Sein Vorgehen bezeichnet Israel als "präventiv" und begründet es damit, dass der Iran vom Bau einer Atombombe abgehalten werden müsse. Der Iran, der ein Streben nach der Atombombe bestreitet, attackiert Israel seither im Gegenzug mit Raketen und Drohnen.

Die USA hatten sich in der Nacht auf Sonntag in den Krieg zwischen Israel und dem Iran eingeschaltet und die drei Atomanlagen Fordo, Natanz und Isfahan mit B-2-Kampfjets und GBU-57-Bomben angegriffen, die auch unterirdische Ziele zerstören können.

Der Iran drohte den USA am Montag erneut mit Vergeltung. Nach den feindlichen Aktionen der USA habe sich der Umfang legitimer Ziele für die iranischen Streitkräfte erweitert, sagt ein Sprecher des Zentralkommandos der iranischen Armee in einer Videoaufzeichnung. Die USA müssten mit schwerwiegenden Konsequenzen für ihre Handlungen rechnen. An US-Präsident Donald Trump gerichtet ergänzt er auf Englisch: "Mister Trump, der Spieler, Sie mögen diesen Krieg beginnen, aber wir werden ihn beenden.

Bei den iranischen Angriffen auf Israel sind nach israelischen Angaben bisher 24 Menschen getötet worden. Weitere 1.272 Menschen seien seit Beginn des Einsatzes "Rising Lion" ("sich erhebender Löwe") vor mehr als einer Woche bei iranischen Angriffen auf Israel verletzt worden, teilte das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu am Sonntag mit. 14 der Verletzten seien "in ernstem Zustand".

Bei iranischen Angriffen in der zentralisraelischen Stadt Bat Yam kamen demnach neun Menschen ums Leben. Vier Todesopfer wurden aus der nördlichen arabisch-israelischen Stadt Tamra gemeldet. In Haifa starben drei Menschen infolge der iranischen Raketenangriffe. Weitere Todesopfer wurden bei iranischen Angriffen auf die zentralisraelischen Städte Petakh Tikva, Rishon Letzion, Ramat Gan und Bnei Brak (Bene Beraq) gezählt. Etwa 9.000 Menschen wurden nach den iranischen Luftangriffen aus ihren Häusern evakuiert, wie es am Sonntag aus israelischen Armeekreisen hieß.

Im Iran wurden nach iranischen Angaben bei israelischen Luftangriffen mehr als 400 Menschen getötet und 3.056 weitere verletzt. Die meisten von ihnen seien Zivilisten, wie das Gesundheitsministerium am Samstag mitteilte. Die Nichtregierungsorganisation Human Rights Activists News Agency (HRANA) mit Sitz in den USA bezifferte die Zahl der bei den israelischen Angriffen Getöteten mit mindestens 657 und die der Verletzten mit 2000, darunter Zivilisten und Angehörige des Militärs.

HRANA ist Teil der Nichtregierungsorganisation Human Rights Activists, welche 2005 im Iran gegründet wurde, aber später aufgrund der Unterdrückung durch die iranischen Behörden ihren Sitz in die USA verlegte. Sie veröffentlicht täglich Dutzende Berichte über Menschenrechtsverletzungen im Iran.