Real siegte mit 10 Mann - Juve, City im Achtelfinale

Real hat in nummerischer Unterlegenheit bei der Club-WM erstmals voll angeschrieben. Fast über die gesamte Spielzeit mit einem Mann weniger, siegten die Madrilenen am Sonntag gegen Pachuca 3:1 (2:0). Jude Bellingham (35.), Arda Güler (43.) und Federico Valverde (70.) schossen die Tore für den in der Salzburg-Gruppe spielenden spanischen Rekordmeister. Auf die "Bullen" trifft Real in der Nacht auf Freitag. Juventus Turin und Manchester City stehen bereits im Achtelfinale.