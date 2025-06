Tote und Verletzte nach russischem Angriff auf Kiew

Bei neuen russischen Luftangriffen auf die Ukraine sind nach offiziellen Angaben am Montag mindestens neun Menschen getötet worden. Sechs Menschen kamen dem Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko zufolge bei einem nächtlichen Angriff auf die Hauptstadt ums Leben, 31 wurden dort verletzt. In der Region wurde nach offiziellen Angaben ein Mensch getötet, zwei weitere in der nordukrainischen Region Tschernihiw. Dort gab es demnach außerdem zehn Verletzte.