Bei Wanderung in Heiterwang verlaufen: 40-Jährige bekam Panik und setzte Notruf ab

In den Ammergauer Alpen kam es am Sonntagnachmittag zu einem Bergrettungseinsatz. Eine 40-jährige Ukrainerin, die in Nürnberg lebt, hatte sich im Gemeindegebiet von Heiterwang von ihrer Wandergruppe entfernt und verlaufen. Gegen 16.30 Uhr setzte sie in Panik einen Notruf ab.