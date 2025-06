E-Scooter-Diebstahlserie in Landeck: Polizei fasst Verdächtigen auf frischer Tat

Ein 27-Jähriger wurde am Sonntagnachmittag in Landeck von der Polizei festgenommen, nachdem er beim örtlichen Schwimmbad einen E-Scooter gestohlen hatte.

Am Sonntag unternahm ein 27-jähriger Österreicher beim Schwimmbad in Landeck mehrere Versuche, E-Scooter zu entwenden: Drei Geräte waren mit Fahrradschlössern gesichert, ein weiteres schlug Alarm, als er damit losfahren wollte. Erst beim fünften Anlauf gelang es ihm, ein ungesichertes Gerät zu entwenden.

Der Verdächtige könnte laut Polizei auch für zwei ähnliche Diebstähle in den vergangenen Tagen, unter anderem im Bereich des Bahnhofs Landeck/Zams, verantwortlich sein. Der 27-Jährige zeigte sich nicht geständig und wurde am Abend im Auftrag der Staatsanwaltschaft Innsbruck in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.