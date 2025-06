Ein Erlebnis zum Angeben: FC Wacker triumphiert beim TT-Nachwuchsturnier

Wer beim TT-Fußball-Nachwuchsturnier mitspielt, möchte das am liebsten jedes Jahr tun. Die 49. Auflage nutzte der FC Wacker Innsbruck am Sonntag, um seinen Titel-Hattrick zu vollenden.

Innsbruck – Wohl noch nie in seinem Leben waren so viele Augen auf ihn gerichtet. Die ganze West-Tribüne im Tivoli-Stadion blickte zu Darijo Duric. Und was machte der fußballverrückte U11-Kicker des FC Wacker? Er schoss sein Team beim TT-Nachwuchsturnier im Siebenmeterschießen zum 4:3-Finalsieg gegen die WSG Tirol. „Links unten – eiskalt“, grinste Duric frech und gestand zumindest, Nervosität verspürt zu haben. Mit Paula Kirchmair stemmte auch ein Mädchen den Siegerpokal in die Höhe. Der FC Wacker siegte im heimischen Stadion zum dritten Mal in Folge. „Es ist eines der bedeutendsten Nachwuchsturniere in Tirol“, jubelte Wacker-Coach Bünyamin Okur mit Trainerkollege Bilal Baltaci.

Dabei war der FC Wacker nur eine von 45 Mannschaften, die in diesen Tagen nicht nur wegen der großen Hitze heißliefen. Jene 16 Teams, die am Donnerstag in der Wiesengasse die Quali-Hürde übersprungen hatten, durften am Sonntag im Tivoli-Stadion auflaufen – und sich Fußballträume erfüllen.

Video | Finaltag des TT-Nachwuchsturniers

Die grenzenlose Euphorie erkannten bei der Siegerehrung Innsbrucks Bürgermeister Hannes Anzengruber, LH-Stellvertreter Philip Wohlgemuth und TFV-Präsident Sepp Geisler, die Medaillen verteilten und in strahlende Kinderaugen blickten.

Natürlich auch in jene von Torschützenkönig Felix Abfalterer (FC Wacker) und dem besten Torhüter, Arthur Gavlik (WSG Tirol) – die beiden nahmen stolz ein ÖFB-Trikot von David Alaba und Marko Arnautovic entgegen.

Anziehen können sie es zum Beispiel im September beim ÖFB-Länderspiel gegen Zypern (in Linz), zu dem beide Finalisten eingeladen wurden. Einmal mehr war das Fußballfest nämlich von hochwertigem Sport wie attraktiven Preisen geprägt.

Impressionen und die 16 Teams des Finaltags

Die größte Belohnung soll aber – im besten Fall – in Jahren folgen. Mit dem ersten Profivertrag – oder vielleicht sogar noch höheren Ehren. So wie es Salzburg-Goalie Christian Zawieschitzky erlebt: Der 18-jährige Tiroler schaffte es sieben Jahre nach seinem TT-Turnier-Triumph (2018) zum Matchwinner bei der Club-WM in den USA.

Bevor manch Stern aufgeht, wartet noch das große Jubiläum. „Mein Debüt beim TT-Turnier? Lange her“, verdeutlichte Wolfgang Weiler, Kopf des Organisationsteams, die große Tradition. Nach der 49. Auflage wird im kommenden Jahr das 50-Jahr-Jubiläum zelebriert. Wieder mit Traumtoren, kreativen Dribblings und wohl auch mit der einen oder anderen Überraschung ...

Ergebnisse: Turnier-Endstand: FC Wacker WSG Tirol SPG Rietz/Stams SV Wörgl SV Längenfeld SK Ebbs SPG Vomp/Stans FG Schönwies/Mils FC Veldidena SPG Mittleres Zillertal SV Thaur Union Innsbruck SPG Breitenbach/Kundl FC Stubai SK Zell/Ziller SVI Beste Spieler des Finaltags: Felix Abfalterer (FC Wacker/Torschützenkönig)

Arthur Gavlik (WSG Tirol/bester Torhüter) Finalspiele: FC Wacker – WSG Tirol 4:3 Rietz/Stams – Wörgl 2:0 Ebbs – Längenfeld 2:4 Vomp/Stans – Schönwies/Mils 2:0 Veldidena – Mittleres Zillertal 3:2 Union Innsbruck – Thaur 0:1 Stubai – Breitenbach/Kundl 1:2 SVI – Zell/Ziller 2:3