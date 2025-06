Von Verletzungen gebeutelte Ski-Weltmeisterin schwebt nach Hochzeit auf Wolke sieben

„Tutto bene ❤️. Wir haben es getan💍. Bilder folgen in ein paar Wochen. Aber lasst uns zuerst ein bisschen auf Wolke sieben schweben“, ist in der aktuellen Insta-Story von Skifahrerin Andrea Ellenberger zu lesen – inklusive Bild mit ihrem frisch angetrauten Mann Silvan und dem Ehering an der Hand.