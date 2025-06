So spektakulär war Österreichs größtes Multi-Sportevent

Vier Tage, über 57.000 Fans, mehr als 250 Titelentscheidungen in 37 Sportarten – die Sport Austria Finals powered by Österreichische Lotterien 2025 in Innsbruck waren ein echtes Spektakel! Die fünfte Auflage, zum zweiten Mal in Tirols Landeshauptstadt, sprengte alle bisherigen Dimensionen: Rekorde purzelten unter anderem beim Gewichtheben, Schwimmen oder Speed-Klettern, die Stimmung war elektrisierend und die Vielfalt des Sports beeindruckte auf ganzer Linie.