Verlorener Sohn kehrt zurück: Sabitzer wechselt vom WAC zur WSG Tirol

Wolfsberg/Innsbruck – Thomas Sabitzer wechselt innerhalb der Fußball-Bundesliga von Cupsieger WAC zur WSG Tirol. Der Offensivspieler stürmte bereits in den Saisonen 2021/22 und 2022/23 für die Tiroler, kam in 56 Spielen auf 14 Tore und sechs Assists. „Ich bin sehr erleichtert und glücklich. Ich bin einfach froh, dass jetzt alles geklappt hat und hoffe, dass wir eine erfolgreiche Zeit haben“, wird der 24-Jährige in einer Aussendung vom Montag zitiert.