„Nicht ernst gemeint“: Polizei befragte 13-Jährigen in Schwaz nach Drohung gegen Mitschülerinnen

Schwaz – In einem Videochat unter Schülern einer Schwazer Schule dürfte es am vergangenen Donnerstagabend zu einem Streit gekommen sein. Daraufhin sprach ein 13-Jähriger eine gefährliche Drohung gegenüber den Mitschülerinnen aus. Im Hintergrund des Videos seien waffenähnliche Gegenstände zu sehen gewesen.

Eltern der Schülerinnen zeigten die Tat am Freitag bei der Polizei an. Sofort wurden Ermittlungen gestartet und der noch unmündige 13-Jährige zu den Vorwürfen befragt. Dabei gestand er die gefährliche Drohung, meinte aber, diese nicht ernst gemeint zu haben. Nach Abschluss der Erhebungen wird an die Staatsanwaltschaft und BH Schwaz berichtet.