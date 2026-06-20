Unwetter über Tirol
So wird man bei einem Gewitter am wenigsten wahrscheinlich vom Blitz getroffen
Das Risiko, vom Blitz getroffen zu werden, ist erhöht, wenn der zeitliche Abstand zwischen Blitz und Donner weniger als 30 Sekunden beträgt.
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Über Tirol entladen sich in den Sommermonaten regelmäßig intensive Gewitter. Die Gefahr für den Menschen ist dabei nicht zu unterschätzen: Immer wieder kam es in den vergangenen Jahren zu schweren Unfällen wegen Blitzeinschlägen, auch in Tirol. Wie man sich unterwegs und auch zu Hause am besten davor schützt.
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