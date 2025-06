Heftige Unwetter in Vorarlberg: 19 Personen aus Gondel abgeseilt

Bregenz – Nach einem Unwetter am Montagnachmittag saßen in Vorarlberg 19 Personen einer Gondel der Dornbirner Karrenseilbahn fest. Ein heftiger Windstoß hatte gegen 15.00 Uhr zur Entgleisung des Trag- und Zugseils geführt. Gegen 19.15 Uhr begann die komplizierte Rettung, die zwei bis drei Stunden dauern sollte, wie die Stadt Dornbirn mitteilte.

Die betroffene Gondel mit 19 Personen und einem Hund an Bord blieb etwa 250 Meter unterhalb der Bergstation in etwa 60 bis 80 Metern Höhe stehen. Weil sich die beiden Seile der Bahn überschlugen, war eine Bergung mit der Rettungsbahn nicht möglich.

Am Boden nahm die Bergrettung die Passagiere in Empfang, wo sie weiter betreut und schließlich zu Tal gebracht wurden. Die Stadt beschrieb die Stimmung in der Gondel gegen 17.30 Uhr als "ruhig und besonnen", alle 15 Minuten habe das Kriseninterventionsteam die Insassen kontaktiert. Im Panoramarestaurant in der Bergstation befanden sich rund 30 Personen, sie wurden mit Fahrzeugen über die Zufahrtsstraße ins Tal gebracht.