Heftige Unwetter in Vorarlberg: 19 Personen sitzen in Seilbahn fest

Bregenz – Nach einem kurzen, heftigen Unwetter am Montagnachmittag sitzen in Vorarlberg 19 Personen weiter in der Gondel der Dornbirner Karrenseilbahn fest. Ein heftiger Windstoß habe gegen 15.00 Uhr zur Entgleisung sowohl des Trag- als auch des Zugseils geführt, hieß es in einer Aussendung der Stadt kurz nach 17.30 Uhr. Die betroffene obere Kabine mit 19 Personen und einem Hund an Bord hänge in etwa 60 bis 80 Metern Höhe. Die Stimmung in der Gondel sei derzeit „ruhig und besonnen“.