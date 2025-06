Motorradfahrer prallte nach Sturz in Haiming gegen Böschung

Ein Motorradfahrer musste am Montag nach einem Sturz in Haiming ins Krankenhaus gebracht werden. Der 64-Jährige fuhr als Teil einer vierköpfigen Gruppe auf der Haimingerbergstraße talwärts und stürzte in einer leichten Rechtskurve auf der nassen Fahrbahn. Anschließend schlitterte er mitsamt seinem Motorrad über den linken Fahrbahnrand hinaus und prallte gegen die Böschung.