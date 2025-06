Israels Angriffe auf den Iran: Mitten ins Herz des Regimes

Israel hat am Montag erneut die Atomanlage Fordo und zentrale Einrichtungen des Regimes in der Hauptstadt Teheran angegriffen. Trump denkt über Regimewechsel nach.

Teheran, Tel Aviv – Israel hat nach offiziellen Angaben am Montag bei einer weiteren Angriffswelle auf den Iran Zufahrtswege zur Atomanlage Fordo sowie „Regimeziele und staatliche Unterdrückungsorgane im Herzen Teherans“ angegriffen. Ein Ziel war dabei das berüchtigte Ewin-Gefängnis in der Hauptstadt. Die Times of Israel mutmaßte, dass damit Gefangenen die Flucht ermöglicht werden sollte. In dem Gefängnis werden politische Gefangene und Regimegegner festgehalten. Die Haftanstalt ist seit Jahrzehnten als Ort gravierender Menschenrechtsverletzungen verschrien.