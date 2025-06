Brüchige Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran

Die von US-Präsident Donald Trump bekannt gegebene Waffenruhe zwischen dem Iran und Israel ist gemäß der Vereinbarung Dienstagfrüh in Kraft getreten. Dennoch beschoss der Iran im Anschluss die nordisraelische Küstenstadt Haifa. Es gab jedoch offenbar keine Verletzten. Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz kündigte daraufhin Vergeltungsangriffe auf Teheran an.

Nach den Berichten über den iranischen Raketenangriff auf Israel trotz der Waffenruhe drohte auch ein anderer israelischer Minister mit Gegenangriffen. "Teheran wird beben", schrieb der rechtsextreme Finanzminister Bezalel Smotrich in einem Post auf der Plattform X.

Trump hatte zuvor auf seiner Plattform Truth Social das Inkrafttreten bekannt gegeben: "Bitte verstoßen Sie nicht dagegen", forderte er die Kriegsparteien auf. Kurz vor dem Inkrafttreten der Waffenruhe gab es durch Angriffswellen auf beiden Seiten noch Tote. Bei israelischen Angriffen wurden in der nordiranischen Provinz Gilan den örtlichen Behörden zufolge mindestens neun Menschen getötet. Es seien Wohngebäude getroffen worden, sagte der stellvertretende Provinzgouverneur der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim. Bei einem iranischen Raketenangriff auf den Süden Israels wurden wiederum mindestens vier Menschen getötet, teilte der israelische Rettungsdienst Magen David Adom (MDA) am Dienstag mit. Die Rakete traf demnach ein Wohnhaus in Beer Sheba.