Irans Präsident will Waffenruhe respektieren

Der Iran will nach eigenen Angaben die von US-Präsident Donald Trump verkündete Waffenruhe respektieren, sofern sich auch Israel an die Bedingungen hält. "Wenn das zionistische Regime die Waffenruhe nicht verletzt, wird auch der Iran sie nicht verletzen", sagte der iranische Präsident Massud Pezeshkian am Dienstag in einem Telefonat mit dem malaysischen Ministerpräsidenten Anwar Ibrahim. US-Präsident Donald Trump strebt nun doch keinen "Regimewechsel" im Iran an.

Mehrere iranische Medien meldeten Dienstagnachmittag außerdem Explosionen im Norden des Landes. Die Tageszeitungen "Etemad" und "Ham Mihan" berichteten, dass in den Städten Babol und Babolsar Explosionen zu hören gewesen seien. Die Luftabwehr sei aktiviert worden. Die beiden Städte liegen rund 200 Kilometer nordöstlich von Teheran am Kaspischen Meer. Die Ursache der Explosionen war zunächst unklar.

Bereits am Montag wurde iranischen Medienberichten zufolge ein hochrangiger Kommandant der paramilitärischen Basij-Miliz getötet. "Der Kommandant der Basij-Sicherheitskräfte wurde bei einem Angriff des zionistischen Regimes getötet", teilten die iranischen Revolutionsgarden laut Berichten der amtlichen Nachrichtenagentur Fars am Dienstag mit. Die Basij-Miliz ist mit den Revolutionsgarden verbunden.

Ein Regimewechsel scheint für Trump nun doch nicht mehr vorrangig zu sein. "Ein Regimewechsel führt zu Chaos", sagte er am Dienstag auf dem Flug zum NATO-Gipfel in Den Haag. Noch am Wochenende hatte er nach den US-Angriffen auf iranische Atomanlagen einen Sturz der Führung in Teheran nicht ausgeschlossen. In Anlehnung an seinen eigenen Slogan "Make America Great Again" (Macht Amerika wieder großartig) hatte er in Großbuchstaben hinzugefügt: "Miga!" (Make Iran Great Again).

Nun sagte er in der Präsidentenmaschine Air Force One auf die Frage nach einem Umsturz im Iran: "Ich will das nicht. Ich möchte, dass sich alles so schnell wie möglich beruhigt."

Die USA hatten sich in der Nacht auf Sonntag in den Krieg zwischen Israel und dem Iran eingeschaltet und die drei iranischen Atomanlagen Fordo, Natanz und Isfahan angegriffen. Nach Trumps Darstellung wurden sie vollständig zerstört.