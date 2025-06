Unklarheit um Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran

Die von US-Präsident Donald Trump bekannt gegebene Waffenruhe zwischen dem Iran und Israel ist gemäß der Vereinbarung Dienstagfrüh in Kraft getreten. Nach gegenseitigen Vorwürfen des Bruches der Waffenruhe war jedoch unklar, wie lange diese halten würde. US-Präsident Trump warf beiden Seiten vor, die Waffenruhe gebrochen zu haben. Israels Verteidigungsminister Israel Katz ordnete Vergeltungsschläge auf Teheran an.

Nach israelischen Angaben hatte der Iran kurz nach Inkrafttreten der Waffenruhe die nordisraelische Küstenstadt Haifa beschossen. Es gab offenbar keine Verletzten. Der Iran bestritt einen Angriff nach Beginn der Waffenruhe. Der letzte Angriff mit 14 Raketen sei bereits zuvor gestartet worden, hieß es vonseiten der Revolutionsgarden. Der Iran warf seinerseits Israel einen Bruch der Waffenruhe vor. Das Land habe drei Mal die Waffenruhe gebrochen und unterschiedliche Orte im Iran angegriffen, zitierte die Nachrichtenagentur Fars die iranischen Streitkräfte.

Trump telefonierte laut Medienberichten mit Israels Premier Benjamin Netanyahu und bat diesen, die Bomber zurückzuholen. "Alle Flugzeuge werden umkehren und heimfliegen. (...) Niemand wird verletzt werden", schrieb Trump anschließend auf seiner Plattform Truth Social. Ein israelischer Vertreter teilte hingegen mit, Netanyahu habe Trump gesagt, es sei unbedingt eine "Antwort" auf den Bruch der Waffenruhe durch den Iran notwendig, meldete die US-Nachrichtenplattform "Axios". Iranische Medien berichteten von Explosionen in Teheran.

Der Iran bezeichnete die Waffenruhe als Niederlage für Israel. Teheran habe Israel dazu gezwungen, "seine Niederlage zu akzeptieren und seine Aggression einseitig einzustellen", teilte der Nationale Sicherheitsrat des Iran am Dienstag mit. Die iranische Armee bleibe "in Alarmbereitschaft" und sei bereit, auf "jede Aggression" zu reagieren.

Trump hatte zuvor auf Truth Social das Inkrafttreten bekannt gegeben: "Bitte verstoßen Sie nicht dagegen", forderte er die Kriegsparteien auf. Kurz vor dem Inkrafttreten der Waffenruhe gab es durch Angriffswellen auf beiden Seiten noch Tote. Bei israelischen Angriffen wurden in der nordiranischen Provinz Gilan den örtlichen Behörden zufolge mindestens neun Menschen getötet. Es seien Wohngebäude getroffen worden, sagte der stellvertretende Provinzgouverneur der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim. Bei einem iranischen Raketenangriff auf den Süden Israels wurden wiederum mindestens vier Menschen getötet, teilte der israelische Rettungsdienst Magen David Adom (MDA) am Dienstag mit. Die Rakete traf demnach ein Wohnhaus in Beer Sheba.

Die israelische Regierung bestätigte die Waffenruhe mit dem Iran. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu habe seinem Kabinett mitgeteilt, Israel habe alle Kriegsziele erreicht "und sogar weit darüber hinaus", teilte Netanyahus Büro mit. Daher habe Israel dem Vorschlag Trumps für eine Waffenruhe mit dem Iran zugestimmt.

Israel öffnete Dienstagfrüh seinen Luftraum wieder für ankommende Flüge. Dies teilt die Flughafenbehörde mit. Der Luftraum war wegen der iranischen Raketenangriffe geschlossen gewesen. Das israelische Militär hob auch den Luftalarm auf. Es teilte mit, dass die Bürger die Schutzräume verlassen können.

Die israelische Luftwaffe hatte nach Militärangaben noch in den vergangenen Stunden im Westen des Irans Raketenabschussrampen angegriffen und zerstört. Die Abschussrampen seien einsatzbereit für Angriffe auf israelisches Gebiet gewesen, hieß es in der Mitteilung. Die Abwehrangriffe seien im Rahmen der letzten iranischen Raketenangriffswelle erfolgt.

US-Medienberichten zufolge kam die Vereinbarung der Waffenruhe auch dank der Vermittlung des Emirats Katar zustande. Katar unterhält sowohl zum Iran als auch zu den USA gute Beziehungen. Unter der Annahme, dass der Ablauf so funktionieren werde, wolle er Israel und dem Iran bereits jetzt gratulieren, dass sie den Mut und die Weisheit hätten, den Krieg zu beenden. Dieser werde künftig als "Zwölftagekrieg" bekannt sein, schrieb er.

"Das ist ein Krieg, der noch Jahre hätte andauern können, und der den ganzen Nahen Osten hätte zerstören können, aber so kam es nicht - und wird es nicht kommen", schrieb Trump auf Truth Social weiter. Die von Trump vorgeschlagene Bezeichnung "Zwölftagekrieg" scheint sich an den "Sechstagekrieg" von 1967 zwischen Israel, Ägypten, Jordanien und Syrien anzulehnen. Dieser endete damals mit einem überragenden Sieg Israels und der Eroberung Ost-Jerusalems, des Westjordanlandes, des Gazastreifens, der syrischen Golanhöhen und der ägyptischen Sinai-Halbinsel.

Falls die Waffenruhe wie von Trump beschrieben funktionieren sollte, wäre dies auch ein klarer Erfolg für den US-Präsidenten. Trump wollte verhindern, dass der Iran Atomwaffen entwickeln kann. Dabei setzte er zunächst auf Verhandlungen mit Teheran. Für den Fall eines Scheiterns drohte er mehrfach mit Angriffen auf den Iran - doch war klar, dass Trump eigentlich keinen Krieg wollte. Der Republikaner wollte die USA nicht erneut in einen Konflikt im Nahen Osten verwickeln und sich lieber auf seinen innenpolitische und wirtschaftliche Agenda konzentrieren.

Israel hatte den Krieg gegen seinen Erzfeind Iran vor gut zehn Tagen begonnen und flog seither massive Luftangriffe gegen Ziele im ganzen Land. Israels erklärtes Ziel war es, Teherans Atomprogramm zu stoppen und die von Irans Waffenprogrammen ausgehende Gefahr zu neutralisieren. Teheran hat stets betont, dass sein Atomprogramm nur zivilen Zwecke diene, nicht der Entwicklung von Atomwaffen.

Die von Israels Angriffen massiv geschwächte Islamische Republik wollte vermutlich keine weitere Eskalation des Konflikts. Experten zufolge hätte ein großer Krieg das Fortdauern der iranischen Führung um Ayatollah Ali Khamenei selbst bedrohen können. Israel scheint seine Kriegsziele mit Blick auf das Atomprogramm als erfüllt anzusehen - und die Führung in Teheran kann sich mit der Waffenruhe an der Macht halten.

Im Krieg mit Israel hat es im Iran nach Angaben der dortigen Regierung mehr als 600 Tote gegeben. Seit dem Beginn der israelischen Angriffe am 13. Juni seien mindestens 610 Tote und mehr als 4700 Verletzte gezählt worden, erklärte das Gesundheitsministerium in Teheran am Dienstag. In einer am Samstag veröffentlichten Bilanz der iranischen Führung war von mehr als 400 Toten und 3056 Verletzten die Rede gewesen.