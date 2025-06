Der Iran hat zurückgewiesen, dass es eine Einigung über eine Waffenruhe mit Israel gibt. Derzeit gebe es "keine 'Einigung' über eine Waffenruhe oder die Einstellung von Militäroperationen", erklärte Außenminister Abbas Araghtschi am Dienstag in Onlinenetzwerken. US-Präsident Donald Trump hatte kurz zuvor erklärt, dass eine Feuerpause gegen 06.00 Uhr MESZ in Kraft treten werde.