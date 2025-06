Äpfel, Beeren und Tee schützen gegen chronische Krankheiten

Eine Ernährung, die reich an sogenannten Flavonoiden verschiedener Herkunft ist, steht in Verbindung mit einem geringeren Risiko für eine ganze Reihe von chronischen Erkrankungen. Das hat sich in einem großen wissenschaftlichen Projekt von Wissenschaftern mit Beteiligung aus Wien gezeigt. Es geht dabei um Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Typ-2-Diabetes und viele andere Krankheiten. Enthalten sind Flavonoide besonders in Äpfeln, Birnen, Weintrauben, Kirschen, Beeren und in Tee.