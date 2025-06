Messis Inter Miami und Palmeriras im Achtelfinale

Lionel Messis Inter Miami und Palmeiras aus Sao Paulo sind am Montag (Ortszeit) ins Achtelfinale der Fußball-Club-WM in den USA eingezogen. Beide Teams trennten sich in Miami mit einem 2:2, womit Palmeiras Gruppe H aufgrund der besseren Tordifferenz vor dem punktegleichen Verein aus Florida abschloss. Nur Rang drei und damit die Heimreise blieb dem FC Porto nach einem 4:4 gegen Al Ahly, selbst ein Sieg hätte den Portugiesen nicht zum Weiterkommen gereicht.