Trauer um ehemaligen Tiroler Meister-Kicker Günther Rinker

Innsbruck – Tirols Fußball trauert um Günther Rinker, der im Alter von 75 Jahren nach langer, schwerer Krankheit verstorben ist. In aktiven Zeiten feierte Rinker in den 70er-Jahren in 179 Pflichtspielen drei österreichische Meistertitel sowie zwei Cupsiege im Dress der SPG Wattens-Wacker. Als Trainer führte er in zwei Amtsperioden zweimal die WSG Wattens an, war auch in Kundl, Kufstein, Zell am Ziller, Kolsass/Weer, Fritzens, Weerberg, Rinn/Tulfes und Schlitters als Trainer tätig.