Stark im Beruf. Stark für die Familie – Karriere bei MPREIS

MPREIS ist vielfältig: Tiroler Nahversorger, Traditionsunternehmen, Vorreiter in Sachen Regionalität – aber vor allem ein Arbeitgeber mit Verantwortungsbewusstsein. Dass gerade Frauen bei MPREIS Karriere machen, ist kein Zufall.

Circa 70 % der Mitarbeiter* Innen und Führungskräfte sind Frauen und das in einer Branche, in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf oft zur Herausforderung wird. MPREIS begegnet dieser Herausforderung mit klaren Werten und mutigen Maßnahmen – und wurde dafür im Jänner 2024 bereits zum dritten Mal mit dem staatlichen Gütezeichen „berufundfamilie“ ausgezeichnet.

Dass der Familiengedanke bei MPREIS nicht nur von der Eigentümerfamilie Mölk getragen wird, zeigt das Beispiel der Familie Akyurt aus Innsbruck. Elf Angehörige der Familie sind derzeit in unterschiedlichen Positionen bei MPREIS beschäftigt – von der Filialleitung bis zum Lehrling. Was 1999 mit einem Job in der Feinkostabteilung begann, entwickelte sich durch gegenseitige Unterstützung und Engagement zu einer generationsübergreifenden Erfolgsgeschichte.