In Vulkan gestürzt: Touristin nach tagelanger Rettungsaktion tot aufgefunden

Eine Touristin aus Brasilien ist bei einer Wanderung am Vulkan Rinjani auf der indonesischen Insel Lombok tödlich verunglückt. Ein Rettungsteam hat die Leiche der 26-Jährigen gefunden.

Die Brasilianerin war am Samstag bei einer Wanderung am 3726 Meter hohen Rinjani vom Weg abgekommen und den Hang hinabgestürzt. Sie sei etwas hinter der Gruppe zurückgeblieben, sagte der Bergführer der brasilianischen Zeitung O Globo. Nach 15 bis 30 Minuten sei er den Weg zurückgegangen, um sie zu suchen. Er habe dann etwa 150 Meter unterhalb des Weges ein Licht gesehen und die Stimme der Frau gehört.

Wegen der schlechten Witterungsverhältnisse verzögerten sich die Rettungsarbeiten, wie die indonesische Zeitung Jakarta Globe berichtete. Am Montag ortete eine Drohne die junge Frau, die etwa 500 Meter unterhalb des Weges regungslos am Berghang lag. Als die Rettungsarbeiten am Dienstag wieder aufgenommen wurden, befand sie sich bereits 600 Meter unterhalb des Pfades.