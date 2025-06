Brad Pitt über seine Alkoholsucht: „Ich brauchte einen Neustart“

Wer in Los Angeles Stars kennen lernen möchte, geht zu den Anonymen Alkoholikern. So lautet ein geflügeltes Wort. Denn schließlich hatten in der Vergangenheit dort schon Schauspieler wie etwa Ben Affleck, Robert Downey Jr. oder Topmodel Naomi Campbell offen über ihre Suchterkrankung gesprochen. Und manche Promis konnten ihre Abhängigkeit dank der Selbsthilfegruppen auch überwinden, wie etwa Naomi Campbell erklärte.

Dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, gleich mehrere Berühmtheiten bei den Anonymen Alkoholikern anzutreffen, zeigt das Beispiel von Oscar-Preisträger Brad Pitt (61) und dem Schauspieler Dax Shepard (50). Sie sprachen nun in einem Podcast über ihre gemeinsame Zeit in der Selbsthilfegruppe. „Ich war so ziemlich am Boden, auf den Knien. Ich war wirklich offen. Ich habe alles ausprobiert, was man mir angeboten hat“, sagte Pitt in dem Podcast „Armchair Expert mit Dax Shepard“.