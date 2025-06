„WorldChanger“: Tage im Zeichen der positiven Veränderung beim Stanglwirt

Nicht mal ein kurzer Sandsturm am Tennisplatz konnte die „WorldChanger“-Community negativ stimmen – bei diesem Event drehte sich alles um den positiven Beitrag, den jeder und jede selbst leisten kann.

Going a.W.K. – Dass beim Stanglwirt die Tennisschläger geschwungen werden, ist nichts Neues, ist dieser Sport doch seit Anbeginn Teil der Erfolgsgeschichte des weltberühmten Hotels. Doch wenn aktive und ehemalige Weltstars wie Alexander Zverev oder Dominic Thiem gegen Schauspieler Mark Keller oder Fußballer Mats Hummels spielen, dann kann das nur eines bedeuten: Die „WorldChanger“ bestreiten hier Matches – und zwar für den guten Zweck. Die Spendensumme von mehr als 100.000 Euro geht direkt an die Alexander Zverev Stiftung, die sich für Kinder mit Diabetes einsetzt.

„Es ist ein sehr cooles Event. Ich habe viele neue, spannende Leute kennengelernt und viele wieder getroffen, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe“, sagt etwa Dominic Thiem, während er verschwitzt vom Platz kommt. Er hat im Doppel gegen Mark Keller gespielt – und nicht ganz überraschend gewonnen. Darum geht‘s hier aber gar nicht, sondern darum, positive Gewohnheiten und Gedanken mit anderen zu teilen und so gemeinsam positive Veränderung anzustoßen.

Auch Dominic Thiem stand wieder am Platz - diesmal aber für den guten Zweck und nicht für den Sieg. © Theresa Aigner

„Können mehr ändern, als wir denken“

„Ich glaube, wir treffen mit dieser Veranstaltung deshalb den Zeitgeist, weil wir auf das fokussieren, was man selbst ändern kann. Wir wollen niemand anderem etwas aufzwingen.“ So ging es etwa am Sonntagabend beim Gala-Dinner, das erstmals in dieser Form stattgefunden hat, darum, Momente und Erlebnisse zu teilen, an denen man gewachsen ist. „So kann jemand anderer vielleicht etwas sehr Wertvolles für sein eigenes Leben mitnehmen“, ist Initiator der Veranstaltung, Robert Laner überzeugt. 340 Gäste aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen waren dabei. „Ich glaube, die Menschen können mehr verändern, als ihnen eigentlich bewusst ist.“

Was Mark Keller gerne verändern würde? Nicht seine Niederlage gegen Dominic Thiem, die hat er bereits gut verkraftet: „Es hat Spaß gemacht, ein paar Bälle mit den Jungs zu wechseln, aber Hoffnungen auf den Sieg hatte ich keine“, sagt Keller, für den der Wilde Kaiser nach 19 Jahren Bergdoktor-Dreharbeiten auch fixer Bestandteil seines Lebens und inzwischen „Heimat“ ist. „Es ist sehr schön, hier an so einem sensationellen Event teilzunehmen.“

Spielte auch Tennis für den guten Zweck: „Bergdoktor“-Star Mark Keller mit seinem Sohn, die den Wilden Kaiser als „Heimat“ betrachten. © Theresa Aigner

Kurzer, roter Sandsturm

Dabei war er in bester Gesellschaft von zahlreichen anderen Prominenten und hochkarätigen Gästen, die sich am Montagnachmittag beim „Experience Day“ an zahlreichen Stationen, die rund um den Tennisplatz aufgebaut waren, positiv inspirieren lassen konnten. Dass kurzzeitig dunkle Wolken über den Wilden Kaiser und ein kleiner Sandsturm über den Tennisplatz hinweg gefegt sind, konnte die Laune keineswegs trüben – nach einer kurzen Unterbrechung ging die Veranstaltung auch schon weiter. Der länger anhaltende Regen setzte zum Glück erst später ein – ab dann wurde in der hauseigenen Tennishalle weiter gespielt.

Eindrücke vom „WorldChanger“ Experience Day

Red Carpet als krönender Abschluss