Zu wenig Wettbewerb bei der Energie: Strompreis im oberen Drittel Europas

Vor allem in den Bundesländern dominieren die früheren Monopolisten, kritisiert die Taskforce der Bundeswettbewerbsbehörde und E-Control. SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler fordert einen neuen „Krisenschutz“ gegen hohe Strompreise.

Wien – Die Konzentration am Markt ist gestiegen, die Zahl der Anbieter gesunken. Die Bundeswettbewerbsbehörde und der Energiemarkt-Regulator E-Control stellen dem Wettbewerb in der Branche ein vernichtendes Zeugnis aus. Es gebe 24 Jahre nach der Liberalisierung nach vor allem in den Bundesländern „regional marktbeherrschende Unternehmen“. Diese früheren Monopolisten bei Strom und Gas stünden mehrheitlich im Eigentum der Länder und seien untereinander beteiligt, heißt es im Abschlussbericht der Taskforce Energie, der gestern vorgelegt wurde. „Diese wechselseitigen Kreuzbeteiligungen schaden dem Wirtschaftsstandort“, kritisiert BWB-Chefin Natalie Harsdorf.