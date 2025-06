Anhänger kippte in Kirchbichl über Leitschiene in einen Abhang

Kirchbichl – Auf der Brixentalstraße (B170) kam es Dienstagmittag zu einem Unfall. Ein 34-Jähriger fuhr mit zu hoher Geschwindigkeit in einen Kreisverkehr bei Kirchbichl ein und verlor die Kontrolle über einen vollbeladenen Angänger.

Der Anhänger löste sich von der Zugmaschine und kippte vor der Abbiegespur über eine Leitschiene in einen Abhang. Es entstand Sachschaden am Anhänger sowie an Straßeneinrichtungsgegenständen, verletzt wurde niemand. (TT.com)