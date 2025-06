Terror-Alarm macht Jeff Bezos Hochzeitsplänen in Venedig Strich durch die Rechnung

Neben Bürgerprotesten trübt auch Terror-Alarm die Hochzeit des US-Magnaten Jeff Bezos und seiner Verlobten Lauren Sanchez. Wegen der internationalen Spannungen sind die Sicherheitsvorkehrungen in Venedig verschärft worden. Die Sorgen vor Anschlägen haben Bezos und seine Partnerin dazu veranlasst, Venedig nun nicht an Bord ihrer Luxusjacht "Koru" zu erreichen und dort während der dreitägigen Hochzeitsfeierlichkeiten auch zu übernachten.

Das Paar soll aus Sicherheitsgründen während der von Donnerstag bis Samstag dauernden Feiern in einem Hotel logieren. Die große Party wird am Samstag im Bereich des Arsenale stattfinden, einer großen ehemaligen Schiffswerft, die leichter zu kontrollieren ist, und nicht mehr wie ursprünglich geplant im Nobelpalast "Scuola della Misericordia". Dieser Wechsel wird als Erfolg der "No Bezos"-Aktivisten bewertet, die mit Protesten vor dem Palast gedroht hatten.