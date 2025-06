Benfica schnappt Bayern mit 1:0 Club-WM-Gruppensieg weg

Bayern München hat den Gruppensieg bei der Fußball-Club-WM in den USA verpasst. Deutschlands Meister unterlag am Dienstag in Charlotte Benfica Lissabon 0:1 und wurde in der Endabrechnung von Pool C noch von den Portugiesen überholt. Die hatten den Aufstieg im Gegensatz zu den Münchnern noch nicht sicher gehabt. Den entscheidenden Treffer erzielte Andreas Schjelderup (13.). Die Parallelpartie zwischen Auckland City und den Boca Juniors endete nach einer Unterbrechung 1:1.

Bayern-Trainer Vincent Kompany schonte aufgrund des bereits fixierten Weiterkommens vorerst zahlreiche Stammkräfte, auch ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer saß zu Beginn nur auf der Bank. Die neu zusammengewürfelte Truppe fand nicht richtig ins Spiel, Benfica war gefährlicher und belohnte sich früh, da der Favorit mehrmals zu passiv agierte. Nach einem Konter über Angel di Maria und Frederik Aursnes und einer Hereingabe schoss Schjelderup aus etwas mehr als elf Metern unbedrängt ein.

Ein zweiter Treffer lag in der Luft, Evangelos Pavlidis lief aufs Tor von Manuel Neuer zu, verstolperte die Aktion aber am Ende auch aufgrund eines Zweikampfes mit Dayot Upamecano (18.). Drei Minuten später schoss der herausgeeilte Bayern-Tormann bei einem Klärungsversuch Upamecano an, der Ball flog Richtung eigenes Tor, ging aber doch deutlich daneben. Torgefahr aufseiten der Münchner gab es nur einmal und das erst kurz vor der Pause. Leroy Sane schoss drüber (44.).

Zur Pause reagierte Kompany mit der Hereinnahme der drei Stammkräfte Joshua Kimmich, Harry Kane und Michael Olise. Für frischen Schwung war gesorgt. Der Favorit jubelte auch über den Ausgleich von Kimmich, der allerdings wegen einer Abseitsstellung von Kane zurecht nicht zählte (61.). Unmittelbar danach durfte auch Laimer auf den Platz. Zählbares gab es nicht, da Benfica-Goalie Anatolij Trubin bei einem Abschluss von Aleksandar Pavlovic glänzend reagierte (75.). Damit treffen die Bayern im Achtelfinale am Sonntag auf Flamengo. Der Gegner von Benfica steht nicht fest, es wird Chelsea oder Espérance Tunis.