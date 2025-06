Wettlesen um den Bachmann-Preis startet

In Klagenfurt beginnen am Mittwochabend die 49. Tage der deutschsprachigen Literatur mit der Auslosung der Lesereihenfolge. Nava Ebrahimi, Bachmannpreisträgerin von 2021, hält im ORF-Theater unter dem Titel "Drei Tage im Mai" die Klagenfurter Rede zur Literatur. Bis zum Samstag lesen 14 Autorinnen und Autoren, darunter aus Österreich Natascha Gangl, Max Höfler, Tara Meister und Verena Stauffer. Am Sonntag werden die insgesamt sechs Preise verliehen.