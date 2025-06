Fünf Freigetränke gegen FPÖ-Stimme - Diversion für Wirtin

Am Wiener Landesgericht musste sich am Mittwoch eine Wirtin aus Floridsdorf wegen "Bestechung bei einer Wahl" verantworten. Sie hatte im Vorfeld der Wien-Wahl Ende April auf ihrer öffentlichen Facebook-Seite gepostet: "Wahlfrühschoppen am 27.4. ab 9 Uhr (zeig mir ein Foto mit dem Kreuzerl an der richtigen Stelle und du bekommst 5 Gratis Getränke)". Gemeint war die FPÖ. Der Richter schlug eine Diversion vor, mit einer Probezeit von zwei Jahren wird das Verfahren eingestellt.