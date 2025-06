In Wohnung gefundene 17-Jährige kann sich an nichts erinnern

Nach dem Fund einer verletzten und reglosen 17-Jährigen in einer Wohnung in Wien-Simmering vor mehr als einer Woche hat die Jugendliche angegeben, keine Erinnerungen mehr zu haben. Das gab die Landespolizeidirektion auf APA-Anfrage zu ihrer Einvernahme bekannt. Die weiteren Erhebungen seien noch im Gange, teilte ein Sprecher mit. In Zusammenhang damit laufen Ermittlungen wegen des Verdachts der Vergewaltigung gegen vier Männer. Sie befinden sich auf freiem Fuß.

Die vier Syrer streiten jeglichen sexuellen Kontakt zu der 17-Jährigen ab. Sie wollen ihr lediglich einen Schlafplatz angeboten haben. Sie hätten die 17-Jährige "auf der Straße in Simmering" kennengelernt, wie sie in ihrer Einvernahme angaben. Die Teenagerin war am Mittwoch vergangene Woche im AKH aus dem künstlichen Tiefschlaf erwacht, nachdem einer der Männer aufgrund ihrer augenscheinlichen Drogenintoxikation die Rettung zu der Wohnung in die Geiselbergstraße gerufen hatte.