Chelsea nach 3:0 gegen Tunis im Club-WM-Achtelfinale

Chelsea ist bei der Fußball-Club-WM in den USA ins Achtelfinale eingezogen. Die Londoner setzten sich am Dienstag (Ortszeit) in Philadelphia gegen Esperance Tunis mit 3:0 durch und beendeten damit Gruppe D auf Platz zwei hinter Flamengo. Dem Club aus Rio de Janeiro reichte ein 1:1 in Orlando gegen Los Angeles FC zu Endrang eins. Chelsea trifft nun in der Runde der letzten 16 auf Benfica Lissabon, Flamengo bekommt es mit dem FC Bayern zu tun.