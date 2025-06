Eine E-Bike-Fahrerin musste am Dienstagabend mit leichten Verletzungen in die Unfallambulanz der Klinik Innsbruck gebracht werden. Die 30-Jährige war laut Polizei kurz nach 19 Uhr in einem Kreisverkehr seitlich mit einem Auto zusammengeprallt und gestürzt. Die 29-jährige Autofahrerin blieb unverletzt, ihr Wagen wurde beschädigt. (TT.com)