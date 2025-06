Tiroler Traumstart in den Kletter-Heimweltcup: Plank setzte sich die Krone auf

Innsbruck – Jasmin Plank feierte am Dienstagabend im Paraclimbing in der Klasse RP2 mit beachtlichen 29 Griffen ihren insgesamt siebenten Weltcupsieg und den zweiten in Innsbruck nach 2022. Die 36-jährige Lokalmatadorin setzte sich souverän vor Emily Seelenfreund (USA, 24+) und Sarah Longhi (SUI, 22+) durch.