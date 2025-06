ÖBB schicken ab Ende 2026 auch Doppelstock-Railjets auf die Schiene

Wien – Die ÖBB setzen ab Ende 2026 im Fernverkehr auch auf doppelstöckige Züge. Am Mittwoch war ein erster Blick auf und in einen der 14 Doppelstock-Railjets mit jeweils fast 500 Plätzen, die von der Schweizer Firma Stadler gebaut werden, in Wien möglich. Vorerst gehen die 200 Stundenkilometer schnellen Züge mit Niederflureinstieg auf der Weststrecke auf die Schiene. Auf der Südstrecke sollen sie nach Fertigstellung des Semmeringbasistunnels verkehren.