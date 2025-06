Zettel mit Drohung an Schule in Wattens: 13-Jährige ausgeforscht

Nach einer gefährlichen Drohung an einer Schule in Wattens konnte die Polizei eine Tatverdächtige ermitteln. Bereits am 16. Juni hinterlegte eine bis dato unbekannte Person im WC einen Zettel mit einer Drohung. „Die Schule wurde daraufhin mit zivilen und uniformierten Polizeikräften überwacht. Parallel wurden umfangreiche Ermittlungen geführt“, teilte die Exekutive am Mittwoch mit.