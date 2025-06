Sicherheitsstufe Rot in Venedig: Das passiert einen Tag vor Bezos-Hochzeit

Dieses Spektakel zieht die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf sich: Amazon-Boss Jeff Bezos heiratet seine Verlobte Lauren Sánchez morgen in Venedig. Bereits jetzt feiern viele Promi-Gäste ausgelassene Schaumpartys in der Lagunenstadt und auf den Jachten davor. Venedigs Bewohner sind außer sich.

Venedig – Jeff Bezos und seine Verlobte Lauren Sánchez stehen kurz davor, sich in Venedig das Jawort zu geben. Das italienische Duo Lanza und Baucina, das den Canal Grande in Venedig für die glamouröse Hochzeit der Clooneys in einen roten Teppich verwandelt hat, ist für die Planung verantwortlich. Die Weddingplanner sehen kein Problem, diese Mega-Hochzeit in Venedig auszurichten. „Von Anfang an waren die Anweisungen unseres Auftraggebers und unsere eigenen Leitprinzipien ganz klar: die Minimierung jeglicher Störung der Stadt“, heißt es in einem Statement.

Eine Million Euro Spende

Luca Zaia, der Präsident der umliegenden Region Venetien, kündigte an, dass Bezos und Sanchez dem Corila-Konsortium, einer internationalen wissenschaftlichen Forschungsgruppe, die an der Lagune von Venedig arbeitet, eine Million Euro spenden würden – eine Geste der „Liebe und Verantwortung“ gegenüber der Stadt, wie er sagte.

Mitten in der Nacht bauten Arbeiter einen Steg am Eingang des Luxushotels Aman Venice. Das historische Gebäude aus dem Jahr 1550 sei exklusiv für ein „Big Fat Italian Wedding“ angemietet. Vom 25. bis 29. Juni steht das gesamte Hotel etwa 250 VIP-Gästen zur Verfügung. © STEFANO RELLANDINI

Das Paar bezieht etwa 80 Prozent der Hochzeitsvorräte von lokalen Anbietern, darunter auch Gebäck von der Konditorei Rosa Salva, der ältesten in Venedig, deren Inhaber gegenüber CNN bestätigten, dass sie mit der Herstellung von „etwa 200 Geschenktüten“ beauftragt wurden.

Auch der Designer von Muranoglaswaren Laguna B bestätigte gegenüber CNN, dass er spezielle Partygeschenke herstellt. Das Unternehmen lehnte es ab, weitere Einzelheiten zu nennen.

Kurzer Trip nach Kroatien

Doch bevor der große Tag kommt, feiern die beiden bereits ausgelassen. Gestern veranstalteten sie eine Schaumparty auf ihrer luxuriösen Jacht. Nun haben sie einen Zwischenstopp an der kroatischen Küste eingelegt, bevor es weiter nach Venedig geht. Das Brautpaar wurde mit seiner Patchwork-Familie an der Pier eines kleinen Ortes auf der Insel Cres gesichtet. Von dort aus ließen sie sich ins Landesinnere transportieren.

Die geplante Partylocation Scuola della Misericordia musste nun gestrichen werden, stattdessen findet die Feier im Arsenale von Venedig statt. Das Arsenale, einst eine der größten Schiffswerften Europas, wurde teilweise modernisiert und ist Veranstaltungsort für die Biennale von Venedig. © APA

Die Luxus-Segeljacht „Koru", ein sündteurer Carbon-Dreimaster, ist über Nacht weitergezogen und liegt nun vor dem kroatischen Städtchen Novigrad. Mit einer Länge von 127 Metern und einer Höhe von 70 Metern bietet sie einen imposanten Anblick. 95 Privatjets sind am Flughafen von Venedig angemeldet, um die Gästeschar zur Feier zu bringen. Die Hochzeitsdetails sind die am besten gehüteten Geheimnisse in Venedig: Sprecher des Paares halten sich bedeckt, und ein Gast erklärte gegenüber CNN, er hätte eine Geheimhaltungsverpflichtung unterschrieben.

Hier im Garten des ehemaligen Klosters wird die Hochzeitszeremonie stattfinden. Die gesamte Insel ist bereits gesperrt. © www.imago-images.de

Die Trauung von Jeff Bezos und Lauren Sánchez ist laut Informationen von BILD für Donnerstag auf der Insel San Giorgio Maggiore geplant. Die Zeremonie soll im Garten des ehemaligen Benediktinerklosters der Fondazione Giorgio Cini stattfinden, in unmittelbarer Nähe zur bekannten Kathedrale. Der Zugang zu diesem Bereich, einschließlich des Museums und Cafés, ist derzeit gesperrt. Eine Mitarbeiterin informierte BILD, dass die Einrichtungen frühestens am Freitag wieder zugänglich sein werden. Am Eingang wurde ein Sichtschutz angebracht, um die Privatsphäre zu gewährleisten.

Die venezianische Polizei ist im Dauereinsatz, auch Taucher werden eingesetzt. © IMAGO/IPA/ABACA

Höchste Sicherheitsvorkehrungen für Ivanka Trump

Die Hochzeit zieht nicht nur Stars, sondern auch ein hohes Maß an Sicherheit an. Ivanka Trump, eine der ersten VIP-Gäste, landete in Venedig unter strengen Sicherheitsvorkehrungen, einschließlich Spürhunden und Taucherteams. Die Polizei überwacht die Hotels, in denen die Gäste untergebracht sind, um maximale Sicherheit zu gewährleisten.

Als Ivanka Trump mit Eheman Jared Kushner und den beiden Kindern in ein Wassertaxi in Venedig stieg, herrschte in der Lagunenstadt Alarmstufe Rot für die Polizei und den Personenschutz. © ANDREA PATTARO

Proteste rund um die Glamour-Elite

Während die Hochzeitsvorbereitungen in vollem Gange sind, gibt es auch Protestaktionen gegen die Luxus-Hochzeit. Eine Bezos-Puppe schwamm im Canal Grande, mit einem riesigen Amazon-Paket und Geldscheinen in der Hand. Doch das hält die Glamour-Elite nicht auf.

Die Proteste in Venedig sind an Land und in Wasser zu finden: Hier eine Bezos-Puppe an einem Amazonpaket. © IMAGO/Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA

Die Hochzeit von Jeff Bezos und Lauren Sánchez verspricht auch eine Reihe von glamourösen Themenpartys. Laut Berichten von TMZ müssen die VIP-Gäste eine umfangreiche Garderobe mitbringen, da gleich drei verschiedene Partys geplant sind.

Das ist die Insel San Giorgio Maggiore, die bereits abgeriegelt ist. © STEFANO RELLANDINI

Eine davon ist eine elegante Cocktailparty, bei der die Gäste im Stil von „Der Große Gatsby“ erscheinen sollen. Diese Feier soll die Extravaganz der 1920er Jahre wieder aufleben lassen und Hollywoodstars wie Leonardo DiCaprio, der im Filmklassiker von 2013 den geheimnisvollen Millionär Jay Gatsby verkörperte, werden erwartet.

Freundschaften und Dolce Vita

Lauren Sánchez hat sich einen Hofstaat an Powerfrauen aufgebaut, darunter Megastars wie die Kardashians und Eva Longoria.

Eine der überraschendsten Freundschaften in Laurens Glamour-Galaxie ist die mit October Gonzalez, der Ehefrau von NFL-Legende Tony Gonzalez. Denn: Sánchez hat einen Sohn mit dem Footballspieler, den heute 24-jährigen Nikko Gonzalez. Trotz der Vergangenheit gibt es kein Drama, sondern Dolce Vita.

Gonzalez sei laut Aussage der Braut seit der Trennung, etwa ein Jahr nach Nikkos Geburt, ihr bester Freund. Die neue Frau an Tony Gonzalez Seite genießt ihren Urlaub in Italien und wird voraussichtlich bei der Hochzeit dabei sein.

Beauty-Geheimwaffe und Sport-Moderatorin

Jamie Sherrill, bekannt als Nurse Jamie, ist eine enge Freundin von Lauren und die Beauty-Geheimwaffe der Stars. Auch Brad Pitt und Tom Kaulitz sollen zu ihren Kunden zählen.

Charissa Thompson, eine bekannte Sport-Moderatorin, ist ebenfalls in Italien und wird Teil der Feierlichkeiten sein.

Power-Freundinnen und Fashion-Ikonen

Lauren Sánchez, Kim Kardashian und Kris Jenner sind mehr als nur Society-Bekannte – sie sind echte Power-Freundinnen. Natasha Poonawalla, eine einflussreiche indische Unternehmerin, gehört ebenfalls zu Laurens engen Freundinnen.

Mit der Hochzeit von Jeff Bezos und Lauren Sánchez wird nicht nur ein Paar vereint, sondern auch ein Netzwerk erfolgreicher Frauen. Laurens Freundinnen werden Teil dieses spektakulären Events sein.

Auch Jeff Bezos‘ Adoptivvater, Miguel „Mike“ Bezos (79), kam bereits in Venedig an. Er stammt ursprünglich aus Kuba und kam in jungen Jahren in die USA. Er adoptierte Jeff im Alter von vier Jahren, nachdem er Jeffs Mutter, Jacklyn Gise, geheiratet hatte.

Mike Bezos spielte eine bedeutende Rolle in Jeffs Leben und unterstützte ihn auf seinem Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Er arbeitete lange Zeit als Ingenieur bei ExxonMobil und ist bekannt für seine Unterstützung von Bildungsinitiativen.

Mike Bezos ist der Adoptivvater von Jeff Bezos und unterstützte seinen Sohn auf dem Weg zum Unternehmer. © ANDREA PATTARO

Wie es Tradition ist, wird die Braut die Details ihres Hochzeitskleides und dessen Designer bis zum großen Tag geheim halten, aber wer ihre Mode verfolgt, weiß, dass sie regelmäßig Dolce & Gabbana trägt.