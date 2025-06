„Lichtblicke“ auf tt.com: Marianne Hengl trifft Bernhard Neuhold und Fußballer Clemens

Der ÖFB-Geschäftsführer und ein besonderer junger Fußballer, der sich nicht aufhalten lässt, sind in der neuen Folge von „LICHTblicke & Wegweiser“ zu Gast.

Fußball ist ihr Leben – oder zumindest ein großer Teil davon: Als Geschäftsführer des ÖFB trägt Bernhard Neuhold Verantwortung für den österreichischen Profi-Fußball. Clemens kickt für sein Leben gern. Er wurde ohne Beine geboren, doch das hat ihn nicht aufgehalten, seinen Traum zu leben. Im Innsbrucker Tivoli-Stadium sprechen die beiden mit Marianne Hengl darüber, mutig zu sein – und den Mut, an andere zu glauben, über Zusammenhalt, gelebte Inklusion und echtes Miteinander. Zu sehen ist die 45. Folge von „LICHTblicke & Wegweiser“ am Donnerstag ab 18 Uhr.

Für Clemens war sein Handycap nie ein Hindernis, sondern eine Herausforderung, die er jeden Tag meistert. Er spielt Fußball – und Trompete. Er erinnert sich genau an sein erstes Tor, erzählt vom Musizieren auf der Straße. Und von den Momenten, in denen nicht nur er, sondern auch andere über sich hinausgewachsen sind.

Bernhard Neuhold gibt im Gespräch mit Marianne Hengl ganz persönliche Einblicke in seine Arbeit. Er spricht über emotionale Momente mit den Nationalteams und die Kraft des Sports in schwierigen Zeiten. „Diese Sendung ist eine Einladung, genau hinzuhören und zu erkennen, wie viel Potenzial in jedem einzelnen Menschen steckt“, sagt Gastgeberin Marianne Hengl. (TT.com)