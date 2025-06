Wegen Hitze: 22 Personen mussten aus defektem Zug in Fieberbrunn evakuiert werden

Ein in Richtung Saalfelden fahrender Regionalzug konnte am Mittwoch gegen 14 Uhr nicht mehr in den nächsten Bahnhof einfahren. Aufgrund eines technischen Defekts blieb der Zug in Fieberbrunn stehen. Aufgrund der stetig steigenden Temperaturen im Inneren des Regionalzuges – die gesamten Elektronik, bzw. die Klimaanlage war ausgefallen – musste der Zug an Ort und Stelle evakuiert werden.