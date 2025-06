Tester freuen sich über "viele sehr gute Sonnencremen"

In einem Körperspray fand sich der verbotene Stoff Benzophenon "in erhöhter Konzentration", berichtete der VKI. Die Chemikalie steckt in geringen Mengen auch in drei weiteren Mitteln. "Benzophenon ist vermutlich krebserregend und kann beim Abbau des UV-Filters Octocrylen entstehen", hieß es. Dieser sei in den vier betroffenen Produkten enthalten. "Wir raten deshalb dazu, Mittel mit Octocrylen immer nach der Saison zu entsorgen. Der Benzophenongehalt kann sich nämlich beim Lagern erhöhen."