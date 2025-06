Pflege - Ruf nach mehr Standards für 24-Stunden-Betreuung

Bei der 24-Stunden-Betreuung Pflegebedürftiger daheim werden Rufe nach verbindlicher Qualitätssicherung laut. Bettina Löfler, Mitglied der Geschäftsleitung des privaten Pflegedienstleisters BestCare 24, forderte gegenüber der APA die verpflichtende Teilnahme am 2019 eingeführten Qualitätszertifikat für die 24-Stunden Betreuung für alle Anbieter. Das Regierungsprogramm in Sachen Pflege hält man bei BestCare 24 für ambitioniert, es müsste nun aber die Umsetzung folgen.

"Bereits 2019 hat das Sozialministerium mit dem Qualitätszertifikat ÖQZ-24 einen Standard für die 24-Stunden-Betreuung etabliert" erinnerte Löfler. Der Standard regelt die Transparenz bei Kosten und Leistungen, klare Rahmenbedingungen für die Arbeit der Betreuungskräfte sowie die Qualitätssicherung durch diplomiertes Pflegepersonal. "Aber was bringt das anspruchsvollste Zertifikat, wenn es nur empfohlen und nicht verpflichtend ist?", so Löfler. "Nur eine verpflichtende Zertifizierung aller Anbieter - kombiniert mit regelmäßigen, strengen Kontrollen - kann die Qualität der 24-Stunden-Betreuung auf ein neues Niveau heben." Fördermittel der öffentlichen Hand sollten daher ausschließlich bei Einhaltung dieser Vorgaben gewährt werden, so die Forderung.