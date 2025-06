Brettfalltunnel: Untertags zweispurig durch den Sommer, nachts Komplettsperre

Von 19 bis 6 Uhr wird der Tunnel komplett gesperrt. Der Verkehr wird über Schlitters bzw. Strass umgeleitet. Werden keine Arbeiten durchgeführt, wird der Tunnel auch in den Nachtstunden geöffnet.

Strass, Schlitters – Immer wieder kam es in letzter Zeit zu nächtlichen Komplettsperren des Brettfalltunnels aufgrund der Generalsanierung des Tunnels. Untertags war das Nadelöhr einspurig taleinwärts befahrbar, talauswärts wurde der Verkehr über Schlitters bzw. Strass umgeleitet. An starken Reisewochenenden indes war das Land bemüht, den Tunnel in beide Fahrtrichtungen offen zu halten.