Vier Verletzte bei zwei Unfällen mit Mopeds in Fügen und Innsbruck

Fügen, Innsbruck - In Fügen sind am Mittwochabend zwei Mopeds kollidiert. Gegen 19.10 Uhr kam es in einer Kurve einer parallel zur B169 zum Zusammenstoß.

Ein 15-jähriger Bursche aus Italien war in nördlicher Richtung unterwegs. Eine 16-jährige Einheimische fuhr in entgegengesetzter Richtung. Warum es zum Zusammenstoß kam, ist noch unklar. Beide wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert.

Später, gegen 22.40 Uhr, kam es in Innsbruck zu einem Unfall mit einem Moped. Ein 19-Jähriger war auf der B171 Kranebitter Allee in Richtung Osten unterwegs und hielt an der dortigen roten Baustellenampel an. Hinter ihm erkannte eine 62-jährige Lenkerin eines Wohnmobils sein Anhalten zu spät und kollidierte mit dem Mopedlenker. Beide wurden dabei unbestimmten Grades verletzt. (TT.com)