Zigarette wohl Auslöser für Brand in einem Innsbrucker Fahrradkeller

Innsbruck - Kurz nach Mitternacht kam es in der Nacht auf Donnerstag in Innsbruck zu einem Brand. Starker Rauch drang aus dem Fahrradkeller eines Mehrparteienhauses in der Burgenlandstraße. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr begaben sich mit Atemschutz in den Fahrradkeller und löschten den Brand.