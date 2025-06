Fünf Prozent der Österreicher haben schon einmal ein UFO gesehen

Sollte doch eine extraterrestrische Lebensform auf der Erde landen und uns Menschen sehen, denken 15 Prozent der Befragten, dass den Außerirdischen unser Aussehen am ungewöhnlichsten erscheinen wird. Elf Prozent meinen, die Aliens werden unser Verhalten ungewohnt finden, acht Prozent denken dies von unserer Art der Kommunikation bzw. Sprache. Sechs Prozent finden, die Besucher aus dem All würden einen negativen Eindruck von uns Menschen haben. Je fünf Prozent meinen, sie würden sich darüber wundern, dass wir Kriege führen und uns gegenseitig Leid zufügen, uns für wenig fortschrittlich halten, Egoismus und den schlechten Umgang miteinander sowie Hektik und Stress merkwürdig finden.

Generell an eine höhere Macht glauben 67 Prozent der Befragten, 32 Prozent tun dies nicht. 42 Prozent glauben an Gott, drei Prozent an mehrere Götter und 22 Prozent an eine nicht religiöse spirituelle Energie oder universelle Kraft. Unter denjenigen, die an einen Gott glauben, befinden sich deutlich häufiger Vertreter der Generation 60+, Frauen und Personen mit höherer formeller Bildung, hieß es. (APA)