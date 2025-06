Der Schweiß wird in Strömen fließen: Riesen-Wochenende für Ausdauersportler in Tirol

Riesen-Wochenende für die Ausdauersportler in Tirol: Tausende sagen bei Stubai Ultratrail, Dreiländer-Giro, Challenge Kaiserwinkl-Walchsee, Kaiserkrone und Innsbruckathlon der angekündigten Hitze den Kampf an.

Mit 78 Kilometern, 5930 Höhenmetern und einer imposanten Landschaft zählt der Stubaier Höhenweg zu den Highlights in den Tiroler Bergen – nun wird er beim Stubai Ultratrail (Freitag und Samstag) erstmals im Wettkampf-Modus erobert. Der Höhenweg bildet das längste der fünf Lauf-Events, die 1000 Teilnehmer messen sich von Neustift aus dabei auch auf dem klassischen Ul­tratrail (59 km/4280 Hm), dem Stubai Classic und Extrem. Bereits am Freitag (16 Uhr) warten beim Sunnenseit’n Trail 16 km (750 Hm).

Egal ob steil hinauf in Richtung Scheffauer beim Skyrace oder einmal rund um das Gebirge beim Ultratrail: Der Wilde Kaiser wird die Läufer beim Kaiserkrone Trail (Freitag und Samstag) in seinen Bann ziehen. Wer es wagt, den Kaiser zu umrunden, der hat 56 km (3640 Hm) vor und gegen sich. Das Sky­race (24,7 km/2247 Hm) von Scheffau aus ist jenen vorbehalten, die den Kampf gegen die Vertikale vorziehen. Wer es kurz und knackig mag, dem bleiben Medium Trail (20,7 km/1290 Hm) und Short Trail (8,3 km/490 Hm). Zudem wartet der Kids Trail.

Das Aushängeschild der Challenge Kaiserwinkl-Walchsee (Sonntag) hat einen berühmten Namen: Der Brite Jonathan Brownlee, Olympiasieger von 2021 und Olympia-Zweiter von 2016, ist einer der Stars der Triathlon-Szene. Nun will sich der 35-Jährige in Tirol auf der Mittel-Distanz (1,9 km Schwimmen, 90 km Radfahren, 21,1 km Laufen) in die Siegerliste eintragen. Das will aber auch der Tiroler Olympia-Starter Tjebbe Kaindl, der sich auf ein Duell mit Brownlee freut. Mit Therese Feuersinger startet eine weitere Tiroler Top-Athletin.