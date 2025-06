Ausweichverkehr belastet Zirl: Gemeinde verlangt Maßnahmen

Vor allem an starken Reiseverkehrstagen legen ausweichende Autofahrer oft das Ortszentrum und kleinere Gemeindestraßen lahm. Die Gemeindevertreter fordern Gegenmaßnahmen.

Die Gemeindeführung will dem Treiben nicht länger zuschauen müssen: Geschlossen haben sich Bürgermeister Thomas Öfner, Vizebürgermeister Lukas Kaufmann, Vizebürgermeisterin Iris Zangerl-Walser und die Verkehrsausschuss-Obfrau Regina Stolze-Witting an die Landes- und Bezirksbehörde gewandt. Sie wollen erreichen, dass konkrete Verkehrsmaßnahmen umgesetzt werden, um die Belastung innerhalb des Ortsgebietes zu reduzieren und die Sicherheit sicherzustellen.

Die Gemeindevertreter fordern an erster Stelle, dass an starken Reisewochenenden Abfahrverbote wieder eingeführt werden. Diese haben sich 2024 bewährt – damals wurden sie temporär an neuralgischen Stellen wie der Bühelstraße/Zirlerberg oder beim Weinhof eingeführt. Auch die Kontrollen müssten verstärkt werden, die Beschilderung alleine reicht nicht aus. Die Zirler Polizei kann diese Anforderung alleine nicht stemmen, weshalb eine Verstärkung des Sicherheitsdienstes gefordert wird.